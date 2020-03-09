محافظ بورسعيد: تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على تكثيف حملات التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد أولا بأول في جميع المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية والمدارس والمقاهى والنوادى والمساجد والكنائس وأماكن التجمعات بصفة عامة.وذلك لنشر الوعى بين المواطنين بالاهتمام بالنظافة الشخصية وتجنب طرق العدوى، والتعرف على أعراض المرض المستجد، وذلك من خلال خطة توعوية يتم نشرها في مختلف الوسائل الإلكترونية والورقية.جاء ذلك خلال لقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء ومدير مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية ومديرية الطب الوقائى ببورسعيد.وأوضح ضرورة تكثيف كل الجهود للاستعداد لأى تطورات تنتج بشأن الفيروس، والاهتمام بنشر التوعية، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة وأماكن التجمعات كالمدارس والمقاهى، لافتا أن هناك إجراءات وقائية احترازية قامت بها وزارة الصحة بالتنسيق مع كل المحافظات لمواجهة أى جديد فيما يتعلق بالفيروس المستجد.