ماجد أبادير يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي في اتحاد الكتاب

ندوات الاتحاد

مشاكل مجلة ضاد

المشروع الصحي

لجنة القيد

مقر الاتحاد

قال الكاتب والشاعر ماجد أبادير المرشح لاتحاد كتاب مصر، إنه باختصار شديد الاتحاد يخضع لضوابط ولوائح وقوانين فمن يقول إنه سيعيد هيكلة الاتحاد دفعة واحدة أو أنه يملك العصا السحرية التي تحقق الأحلام والطموحات الخاصة بكتاب مصر فهذا محض خيال.وتابع أبادير: ولكن من أهم ما أصبو إليه هو اتحاد قوي ونقابة قوية تخدم الثقافة بوجه عام والكتًاب بوجه خاص، فلا يوجد فصل بين الاثنين.وتمني أبادير أن يقوم الاتحاد بما لم تتوفق فيه الثقافة التي تعتمد على الروتين وعلى الأداء الحكومي البطئ وعلى عدم المحاسبة فنجد أننا بصدد مشكلة حقيقية وفراغ حقيقي ففي نقابة الكتاب الأمر مخلتف فنحن أمام مبدع وفنان وكاتب سيناريو.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنني من خلال برنامجي الانتخابي أعول على الخروج بهم إلى خارج أركان الاتحاد من خلال دعم التعاون بين الاتحاد والمدارس والجامعات وإقامة الفعاليات المشتركة بينهم، فالثقافة والإبداع والفن عموما هي سلاح أهم من المنع والتهميش والإلغاء لمواجهة الإرهاب والفن الهابط بل أذهب إلى أبعد من ذلك إلى تقوية مشاعر الوطنية والانتماء للشباب من خلال المؤتمرات والندوات التي تخاطبهم وتتوجهم وتأخذ بيد كل مبدع حقيقي من بينهم.وأشار إلى أنه بالنسبة للندوات الخاصة بالشعب والتي تقام منفصلة وتكلف الاتحاد مبالغ لا تتناسب ومردودها وما تحقق من أهداف، وأتمنى أن يتم تجميع عمل تلك اللجان ولا تكون منفصلة ومن الممكن الجمع بين أكثر من شعبة أو شعبتين والمشاركة في مؤتمرات حقيقية وليست مؤتمرات يحضرها قلة من أعضاء الاتحاد.وأما عن مجلة "ضاد"، فقال الكاتب ماجد، إنه بالنسبة لمجلة ضاد وأنا من ضمن هيئة تحريرها الآن لابد من صدورها بشكل منتظم فنحن خلال عام لم نصدر سوى عدد، وهناك آخر في المطبعة، وهذا قليل جدًا.وأشار أبادير إلى أن مشروع التأمين الصحي في الاتحاد لابد وأن يقوم بما هو أفضل أيضا وكان هناك اتفاق ربما لم يكتمل حتى الآن بصورة نهائية مع المستشفيات العسكرية، وينبغي أن يكتمل جهود المجلس الذي بدأ بالفعل التواصل مع المؤسسات العسكرية.وأما ما يخص لجنة القيد، فأكد أنها لابد وأن تخضع لضوابط حازمة حتي لا يتسرب من لا يستحق إلى هذا الكيان الكبير فيمنع أي عضو له مطبعة أو دار نشر أو لقريب له منعا باتا من المشاركة في لجنة القيد لضمان المصداقية، ايضا من يقوم بالفحص لابد وأن يقدم تقرير لا يقل عن 10 صفحات سواء في حالة القبول أو الرفض للأعمال المقدمة للحصول على العضوية.وناشد المرشح لاتحاد الكتاب أن يتم فتح مقر الاتحاد بالمقطم للأعضاء ويكون وسيلة مهمة من أسباب التواصل، وأن ينظم من خلاله صالون ثقافي ويتم تعضيده بمكتبة من الكتب التي تملأ الاتحاد.