تأجيل مؤتمر النقل الدولي واللوجستيات «الفياتا 2020» بسبب كورونا

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن تأجيل مؤتمر "فياتا مصر 2020" بسبب فيروس كورونا والذي ضرب العديد من الدول بكل أنحاء العالم خلال الفترة القليلة الماضية.وكشف أحمد العنتبلي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية قررت تأجيل عقد مؤتمر "الفياتا" لدول أفريقيا والشرق الأوسط والتي كان مقرر لها يونيو 2020 إلى العام المقبل.وأضاف العنتبلي بأن السبب الرئيسي في قرار المجلس هو فيروس كورونا وما تلاحظ في الفترة الأخيرة من انخفاض زوار المعارض نظرا للذعر الذي تسبب فيه هذا الفيروس القاتل في العالم.قال خالد صبري النائب الأول إن التخوف هو إلغاء الضيوف والمتحدثين الرئيسيين للمؤتمر، والذي ينبغي أن يصلوا من مختلف البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا لحضور هذا الحدث في مصر مما يؤثر على نجاح المؤتمر.