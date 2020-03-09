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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم 9-3-2020 في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:20 م
الصلاة
الصلاة
الدستور
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تنشر«الدستور»، الاثنين الموافق 9 مارس 2020، مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات جمهورية مصر بالتفصيل.

أولا: مواقيت الصلاة اليوم 9-3-2020 في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:45
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:27
موعد صلاة المغرب 5:59
موعد صلاة العشاء 7:16

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:49
موعد صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:04
موعد صلاة العشاء 7:22

ميعاد الصلاة فى محافظة الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:40
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:23
موعد صلاة المغرب 5:55
موعد صلاة العشاء 7:12

ميعاد الصلاة فى محافظة الغردقة
موعد صلاة الفجر 4:36
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:18
موعد صلاة المغرب 5:50
موعد صلاة العشاء 7:05

ميعاد الصلاة فى محافظة مرسى مطروح
موعد صلاة الفجر 5:00
موعد صلاة الظهر 12:21
موعد صلاة العصر 3:43
موعد صلاة المغرب 6:14
موعد صلاة العشاء 7:33


ميعاد الصلاة فى محافظة بني سويف
موعد صلاة الفجر 4:46
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:00
موعد صلاة العشاء 7:16

ميعاد الصلاة فى محافظة الزقازيق
موعد صلاة الفجر 4:43
موعد صلاة الظهر 12:04
موعد صلاة العصر 3:26
موعد صلاة المغرب 5:58
موعد صلاة العشاء 7:15

ميعاد الصلاة فى محافظة طنطا
موعد صلاة الفجر 4:45
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:00
موعد صلاة العشاء 7:17

ميعاد الصلاة فى محافظة أسيوط
موعد صلاة الفجر 4:46
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:00
موعد صلاة العشاء 7:15

ميعاد الصلاة فى محافظة سوهاج
موعد صلاة الفجر 4:44
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:26
موعد صلاة المغرب 5:58
موعد صلاة العشاء 7:13

ميعاد الصلاة فى محافظة قنا
موعد صلاة الفجر 4:40
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 3:22
موعد صلاة المغرب 5:54
موعد صلاة العشاء 7:09

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موعد صلاة المغرب 5:54
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