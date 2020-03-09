محافظ بورسعيد يخصص غرفة عمليات لتلقى البلاغات عن كورونا

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى مدير إدارة الأزمات ببورسعيد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، لتلقى أى بلاغات حول الاشتباه بحالات حاملة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة أى تطورات خاصة بهذا الشأن.جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد الموسع مع القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة، وبحضور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد.وأكد المحافظ أن بورسعيد خالية من أى حالات حاملة لفيروس كورونا المستجد، وأنه يتلقى تقارير متابعة أولًا بأول بآخر التطورات فى هذا الشأن، وأنه فى حالة الاشتباه بأى حالة حاملة للفيروس الجديد يتم إبلاغه على الفور.ووجه المحافظ بقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية، وذلك لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى حالة يشتبه أنها تحمل فيروس كورونا المستجد وسرعة موافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.