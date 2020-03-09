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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا حول أخر مستجدات فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:19 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد/شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا لمناقشة أخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومدير مديرية الصحة ببورسعيد، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والطب الوقائي والبيطرى، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة وعدد من الأجهزة المعنية.

وأكد اللواء عادل الغضبان على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تطورات خاصة بالفيروس المستجد، وفي هذا الشأن شدد المحافظ على الاهتمام بمستوى النظافة في كافة أنحاء محافظة بورسعيد على أعلى مستوى.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الأحياء ببذل مجهودات مضاعفة خلال هذه الفترة الحرجة، وتكثيف العمل ليلا ونهارا، وكنس الشوارع باستمرار، والقيام بحملات رش القوارض والناموس في كافة الأنحاء، والاستعانة بأكبر قدر من العمالة للقيام بنظافة كافة الأحياء ومنع أى تراكم للقمامة، سواء في الشوارع أو حول المؤسسات والمدارس وغيرها.

وأشار المحافظة إلى توفير كافة الدعم لتكثيف العمل في ملف النظافة بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا، ووجه بتوفير ميزانية مفتوحة لتلبية كافة احتياجات الأحياء أو المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية وغيرها من متطلبات تكثيف العمل لتوفير أقصى درجة من النظافة على مستوى المحافظة.

واختتم المحافظ موجها مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية والطب الوقائي والبيطرى بالاهتمام بمستوى النظافة داخل المؤسسات الطبية وخارجها وبذل مزيد من المجهودات في هذا الشأن، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بأحياء الجنوب والغرب والضواحي والزهور والعمل المستمر طوال اليوم لإزالة أى تراكمات للقمامة في هذه المناطق، موضحا متابعته المستمرة لهذا الأمر أولا بأول.

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