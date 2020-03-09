كورونا والنفط يقودان «نيكى» لأقل مستوى

هبط المؤشر نيكى اليابانى لأقل مستوى في 14 شهرًا اليوم الإثنين، مع تنامي المخاوف من احتمال أن يضر اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي بشدة.وفقد المؤشر نيكى 5.1% إلى 19473.07 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الرابع من يناير 2019، ويمثل أكبر هبوط يومي منذ 24 يونيو 2016.وقال متعاملون: "انتقلت الأسواق إلى مرحلة جديدة" في إشارة إلى تلتطورات الأخيرة التي من بينها إعلان أكثر من ولاية أمريكية حالة الطوارئ مع انتشار الفيروس، فضلًا عن تهاوي سعر النفط.وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 110 آلاف حول العالم، بينما تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروسي 3800 مع انتشار المرض في عدد أكبر من الدول وتسببه في خسائر اقتصادية أوسع.ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 5.6% إلى 1388.97 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر 2016.وتراجعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، وسجلت أسهم شركات التعدين والمصارف والسمسرة أسوأ أداء.وهبطت أسهم شركات تكرير النفط وتجارته مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، فيما تخطط السعودية لزيادة الإنتاج بشكل كبير في أعقاب انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وروسيا.وهبطت أسهم شركتي التكرير الكبيرتين جيه.إكس.تي.جي هولدينجز 8.2% وإدميتسو كوسان 6.6 بالمائة، كما هبط سهم ميتسوي آند كو 6.9% وإيتوشو كورب 5.6 %.