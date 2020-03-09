رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كورونا والنفط يقودان «نيكى» لأقل مستوى

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:04 ص
نيكي الياباني
نيكي الياباني
وكالات
طباعة
هبط المؤشر نيكى اليابانى لأقل مستوى في 14 شهرًا اليوم الإثنين، مع تنامي المخاوف من احتمال أن يضر اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي بشدة.

وفقد المؤشر نيكى 5.1% إلى 19473.07 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الرابع من يناير 2019، ويمثل أكبر هبوط يومي منذ 24 يونيو 2016.

وقال متعاملون: "انتقلت الأسواق إلى مرحلة جديدة" في إشارة إلى تلتطورات الأخيرة التي من بينها إعلان أكثر من ولاية أمريكية حالة الطوارئ مع انتشار الفيروس، فضلًا عن تهاوي سعر النفط.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 110 آلاف حول العالم، بينما تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروسي 3800 مع انتشار المرض في عدد أكبر من الدول وتسببه في خسائر اقتصادية أوسع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 5.6% إلى 1388.97 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر 2016.

وتراجعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، وسجلت أسهم شركات التعدين والمصارف والسمسرة أسوأ أداء.

وهبطت أسهم شركات تكرير النفط وتجارته مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، فيما تخطط السعودية لزيادة الإنتاج بشكل كبير في أعقاب انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وروسيا.

وهبطت أسهم شركتي التكرير الكبيرتين جيه.إكس.تي.جي هولدينجز 8.2% وإدميتسو كوسان 6.6 بالمائة، كما هبط سهم ميتسوي آند كو 6.9% وإيتوشو كورب 5.6 %.

موضوعات متعلقة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

أمير الكويت للسيسي: ندعم مصر في ملف سد النهضة

بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

رابط موقع وزارة الصحة لمعرفة عدد حالات فيروس كورونا في مصر

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

منوعات

«كورونا» يجبر مهرجان السينما ببكين على التأجيل

«شنجهاي ديزني» يستأنف نشاطه بعد توقف تام بسبب كورونا

فريق لمكافحة شائعات كورونا في بريطانيا

إعلان حالة الطوارئ في الفلبين

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

اليوم.. مركز الهالة يناقش كتاب «حصة قراءة» لـ محمد هشام

الروائي محمد جبريل يتعرض لأزمة صحية ومطالب بإنقاذ حياته

الفيوم تستضيف أطفال الدمج الثقافي

«حابس الوحش» في ثقافة الفيوم (صور)