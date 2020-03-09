اختفاء الأدوية من صيدليات أمريكا بسبب «كورونا» (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا مصورا، يكشف تدافع المواطنين على الصيدليات في الولايات المتحدة الأمريكية لشراء الأدوية والتخزين مما أدى إلى نقص حاد وذلك خوفًا من انتشار فيروس كورونا.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 547 حالة في 34 ولاية وسجلت حتى الآن 21 حالة وفاة.وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك إلى 105 أشخاص.