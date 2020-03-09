جامعة عين شمس تستضيف الاتحاد المصري للأيكيدو

تستضيف إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس أعضاء رئاسة الأتحاد المصري للأيكيدو، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لإجراء الاختبار لطلبة دورة التربية العسكرية الحالية ومنحهم الحزام الأصفر في اللعبة، وذلك صباح يوم الخميس 12 مارس.وتعتبر لعبة الايكيدو فن من فنون الدفاع عن النفس وهو فن من الفنون القتالية الحديثة التي نشأت في القرن العشرين على يد المعلم "موريهاي أويشيبا" في بدايات القرن العشرين.و"الآيكيدو" كلمة يابانية مكونة من ثلاث أجزاء وهى، "آى Ai" تعنى الانسجام أو التوافق، "كى ki" وتعنى الطاقة الكامنة والتي من الصعب استحضارها والتي تصدر بتلقائية الإنسان العادي،"دو Do" وهي تعنى طريقة اللعب التي يقوم بها.وتعتمد لعبة "الآيكيدو" على الدفاع عن النفس والتخلص من الخصم بأقل طاقة ووقت ممكن، حيث يكون اللاعب في غاية التوازن والهدوء، وهى تعتمد على نقاط الضعف الموجودة بالخصم.وتعتبر لعبة "الآيكيدو" من الألعاب غير المنتشرة في الوطن العربي بصفة خاصة، ولكن تحتل مصر بشكل خاص بلاعبيها مراكز متقدمة عالميا، وتعتبر من أكثر الألعاب التي تصل بممارستها إلى أعلى مستوى من النقاء الذهني.وتنمي اللعبة لدى لاعبيها العديد من الصفات والمزايا وهي: الثقة بالنفس، وحسن استخدام الحواس، صفاء العقل، تحسين عمل الدورة الدموية والتنفسيه، سلامة المفاصل والعضلات، ثقة الفرد فى قدراته الجسدية والعقلية، التناسق العضلي العصبي، وهي اللعبة المعتمدة لدى الكليات والمعاهد العسكرية حاليا ويتم تدريب طلبة هذه الكليات والمعاهد عليها، كما أنها أنسب لعبة قتالية يمكن للسيدات ممارستها نظرا لكونها لا تعتمد على العنف أو إيذاء الخصم.