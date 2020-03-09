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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. مركز الهالة يناقش كتاب «حصة قراءة» لـ محمد هشام

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:00 ص
كتاب حصة قراءة
كتاب حصة قراءة
نعمات مدحت
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يستضيف مركز الهالة الثقافي، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "حصة قراءة" للكاتب محمد هشام عبية، في تمام السادسة مساء اليوم الإثنين.

وصدرت الطبعة الأولى من الكتاب في عام 2019، ويقدم خلاله "عبية" قراءة لعدد من الكتب والإصدارات العربية الصادرة حديثًا.

"عبية" صحفي وسيناريست، صدرت له عدة كتب في الأدب الساخر وأدب الرحلات، ومنها: "الإنسان أصله جوافة"، "بدون تأشيرة"،" الكتاب الأمريكاني".

ويشار إلي أن مركز الهالة يعقد شهريًا ندوة بعنوان"حصة قراءة" يستضيف من خلاله كاتبًا وكتابًا، ويدور النقاش أيضا حول كواليس الكتاب والهدف من ورائه، ورحلة الكاتب ومشواره في الكتابة، والتوصيات التي يرشحها الكاتب.

ويذكر أن مركز الهالة الثقافي، تأسس في بداية عام 2019، برئاسة الفنان التشكيلي د. محمود السعيد، وتديره الروائية هالة البشبيشى، والمستشار الثقافي للمركز الكاتب والناقد عماد العادلي.

ويضم المركز دار نشر تميزت باختيار أقلام إبداعية تكتب محتوى قيم من روايات وقصص وشعر وكتب، تتنوع ما بين رسائل وأدب ساخر، ويضم المركز مساحة مفتوحة للجميع للاطلاع من خلال مكتبة خاصة بالاستعارة.

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