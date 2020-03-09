برلماني يثمن التنسيق بين وزراء الحكومة لمواجهة «كورونا»

ثمن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التنسيق المستمر بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني لمواجهة فيروس "كورونا".وقال مسعود، في بيان اليوم، إن هذا التنسيق يؤكد قدرة الحكومة على التعامل بكل شفافية مع المواجهة الشاملة لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كانت على مستوى المسؤولية وتعاملت بشفافية كاملة في هذا الملف.وأكد مسعود، أن إظهار الحكومة للحقائق كاملة أمام الشعب المصري كان سببا رئيسيا في إفشال ونسف جميع الإشاعات والأكاذيب والسموم التي بثتها وسائل الإعلام الموجهة من الإرهابين من داخل تركيا وقطر وإيضا منصات التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مناشدا جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان للحد من الأثار السلبية من هذا الفيروس اللعين.