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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق في 3 أفدنة قصب بسوهاج

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:58 ص
حريق
حريق
محمود عبد العال
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تمكنت الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق اندلع في مساحة 3 أفدنة منزرعة بمحصول القصب بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، بسبب تطاير شرر من جراء حرق مخلفات زراعية، ولم ينتج عن الواقعة أى إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية البلابيش، انتقل اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية منزرعة بالقصب ملك كل من "محمد.ع.ا.م"، 35 عاما، موظف، و"محمود.ح.ع"، 65 عامًا، مزارع، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين أقرا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق هو تطاير الشرر أثناء قيامهما بحرق بعض مخلفات الأرض، وأضافا باحتراق 3 أفدنة منزرعة بالقصب ونفيا الشبهة الجنائية.

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