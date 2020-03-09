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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: انتشار كورونا بدأ في التباطؤ

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:57 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الإثنين، إن وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد قد بدأت في التباطؤ، ولكنه أوصى بتجنب الإفراط في التفاؤل.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مون قوله خلال لقاء مع كبار مساعديه فى المكتب الرئاسي، إنه "يجب أن يستمر اتجاه تباطؤ العدوى".

وكرر الرئيس طلب الحكومة للمواطنين بعدم المشاركة في التجمعات التي تتضمن المراسم الدينية، لمساعدة السلطات الصحية في تطبيق إجراءات الحجر الصحي بشكل أكثر فعالية، كما حث المواطنين على التعاون لتطبيق نظام جديد لشراء كمامات الوجه بشكل سلس، وذلك بعد أن دخل حيز التنفيذ في وقت سابق اليوم.

وبموجب القانون الجديد، يتمكن السكان من شراء كمامتين فقط أسبوعيًا من الصيدليات في أيام تُحدد بناء على الرقم الأخير من سنة الميلاد.

من ناحية أخرى، حذرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، من أن أي مريض جديد بفيروس كورونا سيواجه غرامة مالية في حال إخفاء سفره ومعلومات مهمة أخرى.

وقال نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب في بيان دوري: "يمكن للحكومة أن تفرض غرامة مالية بقيمة أقل من 10 ملايين وون (8296 دولارًا)، إذا لم يقم المريض بالإبلاغ عن تفاصيل سفره بصورة صحيحة للسلطات الصحية".

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