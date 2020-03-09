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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب «موبايلات»

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:56 ص
موبايلات
موبايلات
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي ومباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبو دوح الجلالي مدير الإدارة، اشتبه أحمد شاكر مأمور تفتيش الركاب في سائق أحد السيارات الفارغة القادمة من ميناء ضبى السعودى.

وبالعرض على جهاز الفحص بأشعة إكس راى، تلاحظ وجود أشياء مخبأة أسفل الكرسي داخل السيارة.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة، فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة أسفل الكرسي داخل السيارة.

وبلغ التعويض الجمركي المستحق 778 ألف جنيه.

قرر عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحضر تهرب جمركي والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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