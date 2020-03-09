الأمة الكويتي: وقف الطيران مع الدول ليس سياسيا

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أن قرار وقف حركة الطيران مع عدد من الدول، لا علاقة له بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت بتلك الدول، مشددا على أن القرار ليس سياسيا.وأوضح الغانم - في تصريح صحفي - أنه تواصل مع بعض رؤساء البرلمانات في تلك الدول للتوضيح أن هذا القرار لمصلحة المواطنين في الكويت والدول التي شملها القرار، من أجل منع انتشار الوباء عبر أي خطوة تحقق هذه الغاية.وشدد على أن قرار وقف حركة الطيران، ليس موجها ضد دولة معينة، وإنما يخضع للتقييم بصفة مستمرة، معربا عن اعتقاده بأن هناك تفهما من الدول التي شملها القرار الوقائي الاحترازي؛ لحماية الشعب الكويتي ورعايا الدول الأخرى المشمولة بالقرار، متمنيا الانتهاء من إجراءات فحص الدم في مطار الكويت الدولي؛ لتطبيقها على كل القادمين إلى الكويت.وجاءت خطوة مجلس الوزراء الكويتي، إلحاقا بالتعميمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والمتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية من وإلى كل من الصين، هونج كونج، إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، إيطاليا، سنغافورة، اليابان والعراق.