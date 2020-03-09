ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند لـ 42

أعلنت الهند تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19)، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة.وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الاثنين، أن الحالة الجديدة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات بولاية كيرالا، كان قد عاد مؤخرا من إيطاليا.يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.