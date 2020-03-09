العراق تؤكد خلو «حلبجة» من كورونا

أكدت مديرية صحة محافظة حلبجة اليوم الاثنين خلوها تماما من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ظهور نتائج اثنين مشتبه بإصابتهم بالفيروس في شمال شرق العاصمة بغداد.وأفادت المديرية العراقية ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن نتائج الفحوصات الطبية، التي جرت على مريضين اثنين كانا يشتبه بإصابتهما بكورونا في أحد المستشفيات بالمحافظة، جاءت سلبية مما يؤكد خلو حلبجة من هذا الوباء".وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أمس الأحد عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 13 إصابة مؤكدة شمال شرق العاصمة بغداد.جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).