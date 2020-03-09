التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها تحت أنقاض منزل

صرحت النيابة العامة فى بنى سويف، بدفن جثة طالبة بعد أن لقيت مصرعها إثر سقوط أنقاض منزل يجري هدمه بمدينة الواسطى شمال بني سويف، وتم نقل جثتها إلى مستشفى الواسطى المركزي.وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغ بوفاة طالبة تدعى "إ.أ. م" 17 عاما، ومقيمة بقرية أبويط التابعة لدائرة المركز، متأثرة بإصابتها عقب وصولها لمستشفى الواسطى وذلك عقب سقوط أنقاض هدم منزل.وتبين من التحريات الأولية التى قادها ضباط مباحث مركز شرطة الواسطى أنه أثناء سير المتوفاة برفقة زميلتها في الشارع، سقطت عليها أنقاض منزل يتم هدمه بأحد شوارع مدينة الواسطى، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.