الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل انخفاض سعر النفط

انخفضت الأسهم الأوروبية بوجه عام، اليوم الإثنين، لتدفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي إلى سوق هابطة مع تفاقم المخاوف بشأن ركود عالمي بفعل عزل في شمال إيطاليا بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 30%.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 6.1%، ليدخل إلى سوق تتسم بالهبوطو، التي عادة ما يتم تعريفها بأنه انخفاض 20 بالمئة من أعلى مستوى على الإطلاق.وتراجع المؤشر "فاينانشيال تايمز 100" البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية في لندن ثمانية بالمئة مع تراجع أسهم بي.بي ورويال داتش شل بما يزيد علـى 20%.وتصدر سهم تولو أويل قائمة الأسهم المنخفضة على المؤشر ستوكس 600 مع تراجعه 57%.وهبط مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 7.3% مع هبوط حر لأسعار النفط بعد أن بدأت السعودية حرب أسعار عبر تقليص أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة في إنتاج الخام الشهر المقبل.