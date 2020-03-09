«التعليم» تنشر نموذجين لامتحانات الثانوية العامة

ننشر لكم تفاصيل نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأحد، نماذج أسئلة الامتحانات.نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020 وصرحت الوزارة، أنه استكمالًا للجهود التي تبذلها للإعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام دراسة الثانوية للعام الدراسي الحالي 20192020، فقد أتاحت الوزارة، اليوم، نموذجين من نماذج البوكليت الخاصة بامتحانات الثانوية، وذلك عبر الرابط: http:elearning.moe.gov.eg.اقرأ أيضا:وطبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، حثت الوزارة طلاب وطالبات الثانوية على ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النماذج التي تم رفعها على موقع الوزارة في كل المواد الدراسية، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.ويمكن للطلاب والطالبات تحميل نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2020 البوكليت والتدريب عليها للاستعداد لأداء امتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام 2019 -2020، وذلك من خلال الدخول إلى موقع المناهج التعليمية التابعة لموقع وزارة التربية والتعليم من خلال "http:elearning.moe.gov.eg" واختيار المرحلة الدراسية والفصل الدراسي والصف الدراسي واختيار نوعية البحث واختيار خانة النماذج التدريبية لتظهر للطالب النماذج الاسترشادية لجميع المواد الدراسية.وأكد مسئول شئون المعلمين، أن الوزارة بكل أجهزتها وقطاعاتها حريصة على تدريب وتهيئة الطلاب على شكل الورقة الامتحانية وإعدادهم لخوض امتحان الثانوية، معللًا بذلك بإتاحة نموذجين من نماذج البوكليت الخاصة بامتحانات الثانوية في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب وطالبات الثانوية للعام الحالي.واختتم أن النماذج التدريبية التي تم إطلاقها على موقع الوزارة ستكون شاملة كل أجزاء المنهج الدراسي بالكامل، وتم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.وتبذل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في تسهيل سير العملية التعليمية لجميع الطلاب وخاصة طلاب الثانوية.