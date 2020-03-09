زوجة رئيس وزراء السودان: حمدوك بخير والثورة لن تتوقف

أكدت منى عبد الله زوجة رئيس الوزراء السوداني، أن زوجها بخير بعد نجاته من محاولة التي الاغتيال التي استهدفته صباح اليوم في الخرطوم.وقالت منى عبدالله في تصريح عبر حسابها على موقع تويتر"محاولة تفجير سيارة حمدوك قبل دقائق، حمدوك بخير ولم يصب".وأضافت شيء واحد يجب أن يعلمه الجبناء إذا ذهب حمدوك سيأتي ألف حمدوك من بعده.. هذه الثورة لن تتوقف أبدا".وأفاد التلفزيون السوداني الرسمي، صباح اليوم الاثنين، بنقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال اليوم.ونجا رئيس الوزراء السوداني، صباح اليوم، من محاولة اغتيال في الخرطوم، ولم يتم الإبلاغ عن وجود ضحايا جراء الهجوم حتى الآن.ووقع الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم، واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.