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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير أمن أسيوط يكرم رؤساء وضباط المباحث المتميزين

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:44 ص
مدير أمن أسيوط
مدير أمن أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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كرم اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بمكتبه بعض رؤساء وضباط مباحث الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة؛ تقديرا لجهودهم وتميزهم في عملهم.

جاء ذلك بحضور اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بالمحافظة.

حيث كرم مدير الأمن كلا من المقدم خالد شريت رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، والمقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث أبنوب، والنقباء أحمد مفتاح بمباحث ديروط وحسام البارودى بمباحث ثان أسيوط، وعبد الحميد عبد الناصر مباحث أبنوب وحسام مدحت بإدارة البحث وأحمد حازم بمباحث القوصية، وتم منحهم شهادات التقدير تقديرا لجهودهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في تأدية عملهم واليقظة الدائمة.

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