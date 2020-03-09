مدير أمن أسيوط يكرم رؤساء وضباط المباحث المتميزين

كرم اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بمكتبه بعض رؤساء وضباط مباحث الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة؛ تقديرا لجهودهم وتميزهم في عملهم.جاء ذلك بحضور اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام بالمحافظة.حيث كرم مدير الأمن كلا من المقدم خالد شريت رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، والمقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث أبنوب، والنقباء أحمد مفتاح بمباحث ديروط وحسام البارودى بمباحث ثان أسيوط، وعبد الحميد عبد الناصر مباحث أبنوب وحسام مدحت بإدارة البحث وأحمد حازم بمباحث القوصية، وتم منحهم شهادات التقدير تقديرا لجهودهم، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في تأدية عملهم واليقظة الدائمة.