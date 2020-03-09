تتويج رولا هاشم طالبة «طب جامعة مصر» ببرونزية الجمهورية لألعاب القوى

حققت رولا ماهر هاشم الطالبة بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، انتصارا متميزا بتتويجها بالميدالية البرونزية والفوز ببطولة الجمهورية لألعاب القوى م٤٠٠×٤ عدو تحت ٢٠ سنة.وفور فوزها بالميدالية البرونزية أهدت رولا الميدالية الي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفى مقدمتهم خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بالجامعة، والذي قدم كافة الدعم والمساندة حتي تحقق هذا الإنجازوأعدت جامعة مصر احتفالية خاصة لتكريم البطلة رولا هاشم على هذا الإنجاز، والذي يعد علامة بارزة في التفوق العلمي والرياضي، وهو ما تنشده الجامعة في تقديم أجيال من الشباب المتميز علميًا ورياضيًا وفي مختلف المجالات، حتى يكون نواة لمستقبل مزهر لمصر.وعلى جانب آخر، أشارت رولا إلى أن دعم والديها يعد السبب الرئيسى لتفوقها علميا ورياضيا.يذكر أن رولا هاشم طالبة بكلية طب جامعة مصر لم يكن التفوق العلمي عائقا أمامها لتحقق نجاحا وتفوقا كبيرا في مجال الرياضة، بل كان حافزا لها وضربت المثل والقدوة في كيفية أن تكون متفوقا علميا ورياضيا ما دمت تتحلي بالإصرار والعزيمة.