الفحص الطبي للمشاركين بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إنه سوف يتم إخضاع جميع المشاركين بالمهرجان، للكشف الطبي عن فيروس "كورونا"، وذلك ضمن عملية الفحص الموسعة التي يخضع لها جميع نزلاء الفنادق العائمة والثابتة بالمحافظة، كإجراء احترازي.وأضاف رئيس المهرجان خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأوضاع في الأقصر مستقرة للغاية، والدليل على هذا هو استمرار تنفيذ فعاليات المهرجان، وفقًا لجدول الفعاليات الموضوع مسبقًا.وأشار إلى أن عملية الفحص تكشف عن مدى قوة الاجراءات المتبعة من جانب الدولة ممثلة في وزارة الصحة في هذا الصدد، وأن جميع المشاركين بالمهرجان والذي لا يتخطى عددهم 200 مشارك يشعرون بالراحة والطمأنينة إزاء تلك الإجراءات الوقائية.وأكد على أن فعاليات المهرجان سوف يتم تأجيلها لبضعة ساعات لحين الانتهاء من الفحص الطبي الممثل في قياس درجات الحرارة، وغيره من الفحوصات الطبية البسيطة.