نصر سالم: الشهيد من يدافع عن وطنه حيا أو ميتا (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن يوم الشهيد يجسد معاني قومية كبيرة، مستدلًا على ذلك بالشهيد عبد المنعم رياض الذي يعد قامة وقيمة كبيرة.وأضاف نصر سالم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الشهيد هو من يدافع عن وطنه حيًا أو ميتًا، وهو في الدنيا يدافع عن وطنه بجسده، وهو في دار الآخرة يبعث برسالة ردع لا تقل عن استشهاده.وأشار رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إلى أن أحدث نظريات الحروب فيما يعرف بـ "الردع الاستراتيجي" وهو منع العدو من التفكير في تهديد المجال الحيوي والمصالح الوطنية سواء داخل الوطن أو خارجه.