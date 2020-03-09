نائب محافظ الإسكندرية: هناك توعية لطمأنة المواطنين من «كورونا»

قالت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تحرص على نشر الوعي الوقائي بين المواطنين، لطمأنة المواطنين وإقامة ورشة تدريبية توعوية لتدريب 500 فرد بالمناطق المسؤولة في المديريات المختلفة على مستوى المحافظة.وأكدت على أهمية نشر ثقافة الوعي وتوصيل خطاب إعلامي موحد حول فيروس "كورونا" لطمأنة المواطنين وذلك لمحاربة الشائعات ووأدها من الجذور، وتعريفهم بالجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة.وأشارت "عازر" إلى أن هناك اهتمام شديد من القيادة السياسية حول زيادة توعية المواطنين عن فيروس "كورونا"، وهناك تحرك منتشر على كافة المؤسسات للتعامل مع جميع المستجدات.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة الإسكندرية اليوم في مقر منظمة الصحة العامة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية المرقسية بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة.