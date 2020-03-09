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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:41 ص
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم
هبه محمد
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انخفضت أسعار النفط ، اليوم الإثنين، "نحو 30%" بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، وتأثر النفط أيضا بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا في العالم.

ووضعت السعودية، خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس "كورونا" في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس "كورونا".

وتعرضّت سوق المال السعودية لخسائر قاسية مع بداية تعاملات، اليوم ، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 9،1%، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط في المملكة، بنسبة 10%.

وجاء التراجع الكبير على خلفية انهيار أسعار النفط التي انخفضت بنحو 20% في وقت"حرب أسعار".

وبدأتها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع روسيا والدول النفطية الاخرى على مواصلة العمل باتفاق لخفض الانتاج، لكن الجانبين فشلا في الاتفاق على تدابير لخفض الإنتاج، بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27% إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.

والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.88 دولار أو ما يعادل 29% إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.

ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33% في يناير 1991.

وهبطت أسعار النفط في أسواق آسيا بأكثر من 20%، فيما سماه محللون بداية حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين.

وتعد آسيا موطنا لبعض المستوردين الرئيسيين، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.

ومع تجاوز الإنتاج العالمي من النفط للطلب الآن، يتوقع المحلل النفطي مارتين راتس، من بنك مورغان ستانلي، أن يضخ أعضاء أوبك المزيد من النفط، للاستحواذ على حصة في السوق.

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