الدولار يرتفع 5 قروش بالبنوك المصرية

ووفقًا للتحديث اليومي الذي تقدمه "الدستور"، قفزت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري بنحو 5 قروش دفعة واحدة في أغلب البنوك المصرية مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.58 جنيه للشراء، 15.6 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ..



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سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم سعر الدولار بالبنك الأهلي 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك القاهرة

15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع



سعر الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر

15.61 جنيه للشراء،15.71 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

15.57 جنيه للشراء،15.67 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

15.59 جنيه للشراء،15.69 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.59 جنيه للشراء،15.69 جنيه للبيع



في البنك الأهلي الكويتي

15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع

بنوك عودة، المصري الخليجي، المصرف المتحد وأبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع



