الدولار يرتفع 5 قروش بالبنوك المصرية
الإثنين 09/مارس/2020 - 03:22 م
راندا التونيطباعة
عاود الدولار الأمريكي ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 9-3-2020 متأثرا بعودة الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية على خلفية المخاوف من زيادة انتشار فيروس "كورونا" المتسجد وحرب الأسعار بسوق النفط العالمية.
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ووفقًا للتحديث اليومي الذي تقدمه "الدستور"، قفزت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري بنحو 5 قروش دفعة واحدة في أغلب البنوك المصرية مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.58 جنيه للشراء، 15.6 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ..
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