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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يرتفع 5 قروش بالبنوك المصرية

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:22 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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عاود الدولار الأمريكي ارتفاعه من جديد أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الاثنين 9-3-2020 متأثرا بعودة الاضطرابات الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية على خلفية المخاوف من زيادة انتشار فيروس "كورونا" المتسجد وحرب الأسعار بسوق النفط العالمية.

ووفقًا للتحديث اليومي الذي تقدمه "الدستور"، قفزت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري بنحو 5 قروش دفعة واحدة في أغلب البنوك المصرية مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.58 جنيه للشراء، 15.6 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ..

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سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم

سعر الدولار بالبنك الأهلي

15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة


15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع

سعر الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر


15.61 جنيه للشراء،15.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية


15.57 جنيه للشراء،15.67 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي


15.59 جنيه للشراء،15.69 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي


15.59 جنيه للشراء،15.69 جنيه للبيع

في البنك الأهلي الكويتي


15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع 

بنوك عودة، المصري الخليجي، المصرف المتحد وأبو ظبي الإسلامي


15.64 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع


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