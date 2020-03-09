هبوط سوق المال السعودية وسهم أرامكو يخسر 10%
الإثنين 09/مارس/2020 - 09:34 ص
وكالاتطباعة
تعرضّت سوق المال السعودية لخسائر قاسية مع بداية تعاملات، اليوم الإثنين، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 9،1%، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط في المملكة، بنسبة 10%.
وجاء التراجع الكبير على خلفية انهيار أسعار النفط التي انخفضت بنحو 20% في وقت"حرب أسعار"، وبدأتها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع روسيا والدول النفطية الاخرى على مواصلة العمل باتفاق لخفض الإنتاج.
وجاء التراجع الكبير على خلفية انهيار أسعار النفط التي انخفضت بنحو 20% في وقت"حرب أسعار"، وبدأتها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع روسيا والدول النفطية الاخرى على مواصلة العمل باتفاق لخفض الإنتاج.