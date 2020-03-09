هبوط سوق المال السعودية وسهم أرامكو يخسر 10%

تعرضّت سوق المال السعودية لخسائر قاسية مع بداية تعاملات، اليوم الإثنين، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 9،1%، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو، عملاق النفط في المملكة، بنسبة 10%.وجاء التراجع الكبير على خلفية انهيار أسعار النفط التي انخفضت بنحو 20% في وقت"حرب أسعار"، وبدأتها السعودية بعد الفشل في التفاهم مع روسيا والدول النفطية الاخرى على مواصلة العمل باتفاق لخفض الإنتاج.