الجيش الأمريكى يحظر السفر من وإلى كوريا الجنوبية

أصدرت القوات الأمريكية المرابضة في كوريا الجنوبية اليوم أوامر لجنودها وأسرهم بالتوقف عن التنقل من وإلى كوريا الجنوبية في ظل الخوف من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته القوات الأمريكية أن هذا القرار سينفذ حتى السادس من مايو المقبل أو حتى إشعار آخر، ويطبق حاليا على جنود الجيش الثامن فقط لأنهم معرضون لتغيير في الأوامر أو قد يلتحقون ببرامج تدريب عسكري مهني داخل الولايات المتحدة.يأتي هذا الإعلان بعد أن أبلغ الأسبوع الماضي عن إصابة أحد الموظفين الكوريين العاملين في معسكر همفريز ببيونج تيك جنوب سول ب كوفيد -19، ما رفع عدد حالات الإصابة بالفيروس المرتبطة بالقوات العسكرية في كوريا إلى 7 حالات.يشار إلى أن معسكر همفريز هو المكان الذي يقع به مقر القوات الأمريكية في كوريا.وما زالت القوات الأمريكية تطبق مستوى تحذير "عال" على جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وتطبق جميع التدابير المناسبة للحد من انتشار كوفيد-19 لحماية قواتها.وأبلغت كوريا الجنوبية عن 7313 حالة إصابة بالفيروس، 50 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة به.