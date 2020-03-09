«كورونا» يُفقد الصين 17.2% من صادراتها

تراجعت صادرات الصين خلال أول شهرين من العام الحالي على خلفية انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19) وتمديد عطلة رأس السنة القمرية كجزء من جهود احتواء الفيروس.وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن الصادرات خلال أول شهرين من العام تراجعت بنسبة 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت الصادرات قد زادت في الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 7.9% سنويا.وكان المحللون يتوقعون تراجع الصادرات خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 16.2%.كما تراجعت واردات الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 4% بعد نموها بنسبة 16.5% خلال ديسمبر الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع الواردات بنسبة 16.1%.وسجلت الصين خلال أول شهرين من العام الحالي عجزا تجاريا قدره 7.09 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا تجاريا قدره 38.8 مليار دولار.من ناحيتها، قالت إيريس بانج المحللة الاقتصادية في بنك آي.إن.جي: "رغم أننا لا نتوقع تحسنا حادا في الإنتاج والصادرات خلال مارس الحالي، فإننا نعتقد أن الصين لن تحصل على المزيد من التبرعات من باقي دول العالم (لمواجهة فيروس كورونا)، بل على العكس تقريبا، نتوقع أن تصدر الصين بعض الإمدادات الطبية إلى دول العالم الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة لمحاربة كورونا".