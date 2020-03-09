تراجع أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب 1% اليوم الاثنين، مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1663.35 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عند 1702.56 دولار في وقت سابق.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1665.30 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9% إلى 16.63 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 4%إلى 2463 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 873.50 دولار للأوقية.