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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل مسلحين فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:59 ص
مسلحين
مسلحين
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أعلنت السلطات الهندية عن مقتل مسلحين اثنين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مقاطعة شوبيان بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الإثنين أن قوات الأمن داهمت مقر المسلحين بمقاطعة شوبيان بناء على معلومات بلغتهم بوجود إرهابيين يتحصنون بالمنطقة، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، وجار ملاحقة باقي المسلحين.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران أحدهما هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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