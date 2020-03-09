مقتل 3 «داعشيين» إثر عمليات إنزال جوي في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إثر عمليات إنزال جوي نفذها جهاز مكافحة الارهاب في جبال مكحول.وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات إنزال على أهداف مهمة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي في جبال مكحول وذلك بناء على معلومات استخباراتية.وأضافت، أن اشتباكات تدور حاليا بين نخبة العمليات الخاصة ومجموعة إرهابية بعد العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ منه ملاذا لها.