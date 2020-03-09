كوريا الجنوبية: إطلاق الشمال لمقذوفات يعرقل جهود إحلال السلام

ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، إن إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة مقذوفات قصيرة المدى لن يساعد في الجهود المبذولة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المكتب الرئاسي قوله "الوزراء أكدوا أن مواصلة كوريا الشمالية القيام بتدريبات مدفعية ضخمة عقب تلك التي جرت يومي 28 فبراير الماضي و2 مارس الجاري، لا تساعد في الجهود المبذولة لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية".وترأس مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جيونج وي-يونج اجتماعا طارئا للوزراء المعنيين بالأمن عبر الفيديو اليوم ولم ينتقد المكتب أو يعرب عن قلقه إزاء إطلاق كوريا الشمالية، لكنه حلل نواياها لإطلاق المقذوفات والأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أطلقت كوريا الشمالية 3 مقذوفات مجهولة الهوية في بحر الشرق، بعد مرور أسبوع من إطلاقها لمقذوفين قصيري المدى.