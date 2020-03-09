اليابان: سندرس تأثير فرض «الطوارئ» على حقوق الأفراد

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم الاثنين، إنه سيدرس بالكامل التأثير المحتمل على حقوق الأفراد إذا تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا".وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن تصريحات شينزو أبي جاءت خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تناقش مشروع قانون يسمح لرئيس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ.كان أحد نواب الحزب الحاكم قد دعا شينزو أبي إلى توخي الحذر من تقييد الحقوق الخاصة بالأفراد إذا تم إعلان حالة الطوارئ..ورد رئيس الوزراء بأن الخبراء يقولون إن اليابان تمر الآن بمنعطف حرج فيما يتعلق بما إذا كان المرض سوف ينتشر أكثر أو سينتهي.يذكر أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.