يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

يوم الشهيد هو يوم 9 مارس من كل عام، وأعلنته مصر منذ عام 1969 تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض.ولد الفريق محمد عبد المنعم محمد رياض عبد الله في قرية سبرباي إحدى ضواحي مدينة طنطا محافظة الغربية في 22 أكتوبر 1919، واستشهد في 9 مارس 1969.