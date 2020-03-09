بريطانيا: ارتفاع مصابي كورونا لـ 278

أعلنت السلطات في بريطانيا ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 278 حالة.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين أن الفيروس قد تسبب في وفاة 3 أشخاص حتى الآن في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت لاحق اجتماعا طارئا لبحث كيفية التصدي للفيروس حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا وطنيا ودوليا.يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.