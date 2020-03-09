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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: ارتفاع مصابي كورونا لـ 278

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:21 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات في بريطانيا ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 278 حالة.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين أن الفيروس قد تسبب في وفاة 3 أشخاص حتى الآن في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت لاحق اجتماعا طارئا لبحث كيفية التصدي للفيروس حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا وطنيا ودوليا.

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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