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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف حقيقة إعادة غلق نادي «الجوهرة»

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:18 ص
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما يتردد من أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس إغلاق النادي الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية "نادي الجوهرة سابقًا" بحدائق الملاحة بشارع محمد علي، أمر عار تماما من الصحة، مؤكدًا اعتزام الهيئة إعادة افتتاح النادي مرة أخرى لأهالي محافظة الإسماعيلية فور القيام بأعمال التطوير والتجديد اللازمة، في إطار خطة الهيئة للارتقاء بدورها المجتمعي.

وأوضح ربيع، أن النادي الاجتماعي ظل لسنوات عديدة قيد الإهمال وعدم التطوير والإغلاق ولم يتسنى لأهالي محافظة الإسماعيلية الاستفادة المُثلى منه كما هو مُخطط له من البداية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن تطوير النادي حظي باهتمام بالغ من قبل هيئة قناة السويس وتطلب الأمر التنسيق المشترك مع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومن ثم الاتفاق على قيام الهيئة المالكة للأرض بإعادة تأهيل النادي الاجتماعي وتطويره وفتح أبوابه أمام أهالي المحافظة انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للهيئة واستكمالًا لحزمة الخدمات المُختلفة المُقدمة لمواطني مدن القناة.

وأهابت هيئة قناة السويس، في بيان، المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء، مُشددة على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من خلال التصريحات التي يدلي بها السيد الفريق رئيس الهيئة أو عبر البيانات الرسمية التي يصدرها المتحدث الرسمي، وذلك في إطار حرص الهيئة على تدفق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

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