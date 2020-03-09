ارتفاع وفيات كورونا في كوريا الجنوبية لـ53

أعلنت كوريا الجنوبية عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) اليوم الاثنين لترتفع حصيلة الوفيات إلى 53 حالة. وجاءت الحالتان الجديدتان في مدينة دايجو.وقالت سلطات الصحة اليوم إن رجلا يبلغ من العمر 75 عاما، توفى في غضون الساعة 2:20 صباح اليوم بسبب ضيق التنفس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).وقد زار هذا الرجل قسم الطواريء في مستشفى جامعة يونجنام أمس الأحد بعد أن ظهرت عليه أعراض مثل السعال وضيق التنفس منذ يوم 1 مارس. وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا الجديد أثناء خضوعه للعلاج في المستشفى. وكان الرجل يعاني من التليف الرئوي.وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 69 عاما، صباح اليوم في مستشفى دونجسان لجامعة كيميونج. وزارت السيدة مركز دايجو الطبي في يوم 29 فبراير بعد أن ظهرت الحمى عليها منذ يوم 24 فبراير.وقد تم انتقالها إلى المستشفى في يوم 2 مارس بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا الجديد في اليوم الذي سبقه. وقالت سلطات الصحة إنه يبدو أن المرأة لم تعان من أي أمراض كامنة.وذكرت أنه من بين مرضى فيروس كورونا الجديد في مدينة دايغو، تتطلب حالات 35 مريضا الاستعانة بالتنفس الاصطناعي، ومن بين المرضى قيد الحجر الصحي الذاتي، تتطلب حالات 340 مريضا الدخول للمستشفى.