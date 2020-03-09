الأوقاف تنظم معرضا للكتب بأسيوط

قررت وزارة الأوقاف تنظيم معرض للكتب لمدة ثلاثة أيام في محافظة أسيوط وفقا لنظام اليوم الواحد في مدينتي أسيوط وأبو تيج.وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف - في تصريح اليوم - إن إقامة المعارض تأتي في إطار الدور التنويري والتثقيفي للوزارة، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.وأوضح رئيس القطاع الديني أن المعرض يهدف لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على النحو التالي: يوم غد الثلاثاء 10 مارس الجاري بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط، ويوم الأربعاء 11 مارس بمسجد سيدي فرغل بمركز أبو تيج، كما يقام يوم الخميس 12 مارس الجاري بمبنى الأمانة العامة بجامعة أسيوط، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، حيث يشتمل المعرض على شنطة الإمام وبها 20 كتابا بقيمة 100 جنيه فقط، وشنطة المجلس وبها 10 كتب بقيمة 50 جنيها فقط، إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة.وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيقدم الخصومات التالية من خلال المعارض المشار إليها: منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 25 %، كما يتم صرف 10 أسطوانات علمية مدمجة على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية.. منوها إلى أنه سيتم صرف 5 CD على كل فاتورة بمبلغ 150 جنيها كهدية، كما سيتم صرف 2 CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية، وصرف 1 CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيها كهدية، وخصم 50% على اسطوانات CD – DVD. وتضم الكتب التالية: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، مشروعية الدولة الوطنية، فلسفة الحرب والسلم والحكم، الدين والدولة، ضلالات الإرهابيين، غذاء العقل، الحج والعمرة مناسك وأسرار، الإسلام يتحدث عن نفسه، نحو تجديد الفكر الديني، حديث الصيام، جامع العلوم والحكم ج2، كشف المحجوب، موسوعة الحديث المختصرة ج 23، موسوعة الحديث المختصرة ج 24، موسوعة الحديث المختصرة ج 25، الترجمة في الحضارة الإسلامية، الإسلام والبناء الروحي، الطهارة، والصيام والزكاة والحج.