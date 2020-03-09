في ذكرى رحيله الـ49.. كيف اختير البابا كيرلس السادس بطريركًا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى رحيل البابا كيرلس السادس الـ49، البطريرك الـ116 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يعرف بـ«رجل المعجزات»، أو «رجل الصلاة».وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، بإسم عازر، وفي يوليو 1927 قرر عازر الانخراط في سلك الرهبنة.وفي 24 فبراير 1928 ترهبن باسم الراهب مينا البراموسي، بدير البراموس بوادي النطرون.وفي أوائل عام 1936، عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات اليومية، وفي سنة 1941 أسندت إليه رئاسة دير الانبا صموئيل المعترف في جبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد قلالي الرهبان.وبعد وفاة البابا يوساب الثاني، البطريرك الـ115 للكنيسة في 1956، ظل الكرسي البابوي شاغرًا من 13 نوفمبر 1956 إلى 10 مايو 1959؛ فتم إلغاء لائحة الانتخاب وأصدرت لائحة جديدة "لائحة 1957" قرر فيها: المرشح للكرسي الباباوي يجب أن لا يقل عمره عن أربعين سنة ساعة خلو الكرسي: وهذه أول مرة يتم فيها بتحديد السن في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فرشح ثلاثة من الشباب للكرسي البطريركي وهم متي المسكين، ومكاري السرياني وأنطونيوس السرياني وتهدئة لخواطر شيوخ الكنيسة وكبارها في السن أدرج الأنبا أثناسيوس "مطران بنى سويف"؛ وقائم مقام البطريرك اسم الراهب مينا المتوحد بوصفه المعلم والقائد الروحي لهؤلاء الشباب المرغوب فيهم.وتم اختيار الراهب مينا المتوحد بالقرعة الهيكلية ليصير بابا الإسكندرية فرسم في 10 مايو 1959؛ وظل بطريركا حتى 9 مارس عام 1971.