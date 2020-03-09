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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بعد توسعتها.. تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء بسمالوط

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:57 ص
كنيسة السيدة العذراء
كنيسة السيدة العذراء بسمالوط
مونيكا جرجس
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دشن نيافة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية منقطين، حيث تم تدشين المذبح الأوسط على اسم السيدة العذراء والمذبح الجانبي على اسم القديس الأنبا أنطونيوس.

والكنيسة المدشنة تمت توسعتها لتصل إلى ٦٠٠ متر بالإضافة إلى مبنى خدمات على نفس المساحة.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الصوم الكبير والمعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

ويمتنع فيه الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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