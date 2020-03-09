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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا كيرلس يسيّم أربعة كهنة جدد بإيبارشية نجع حمادي

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:53 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، صلاة القداس الإلهي من الصوم الأربعيني المقدس بكاتدرائية القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى.

وخلال الصلاة ترأس نيافته صلوات سيامة أربعة آباء كهنة جدد للخدمة بمدينة نجع حمادي، وهم: الشماس جورج جرجس باسم القس يوئيل، والشماس مينا صموئيل باسم القس أنسطاسي، والشماس هدرا سامي باسم القس بيشوي، والشماس يوحنا عادل باسم القس حنانيا.

وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وجمع كبير من شعبها.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدأت الصوم الكبير والمعروف باسم «صوم القيامة»، ويمتد نحو 55 يومًا ينتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.

ويمتنع فيه الأقباط عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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