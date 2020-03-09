الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس.. اليوم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بذكرى رحيل البابا كيرلس السادس الـ49، البطريرك الـ116 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يعرف بـ«رجل المعجزات»، أو «رجل الصلاة».وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، بإسم عازر، وفي يوليو 1927 قرر عازر الانخراط في سلك الرهبنة.وفي 24 فبراير 1928 ترهبن باسم الراهب مينا البراموسي، وذلك بدير البراموس بوادي النطرون.وفي أوائل عام 1936، عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات اليومية، وفي سنة 1941 أسندت إليه رئاسة دير الانبا صموئيل المعترف في جبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد قلالي الرهبان.واعتلى البابا كيرلس السادس، السدة المرقسية، ليصبح البطريرك الـ116، وظل بطريركيًا حتى 9 مارس لعام 1971.