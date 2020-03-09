الأقباط يتوافدون على طاحونة «كيرلس السادس» لإحياء ذكرى رحيله

يتوافد الأقباط على طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة، اليوم الإثنين، للتبرك منها خلال إحياء ذكرى رحيله الـ49، فيما يرفع كهنة الطاحونة والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، صلوات القداسات الإلهية، احتفالًا بالذكرى السادسة للاعتراف به قديسًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقالت الطاحونة: «إنه نظرا لكثرة عدد المصلين خلال فترة احتفالات الطاحونة بعيد النياحة الـ49 للقديس البابا كيرلس السادس، وحفاظًا على سلامتكم كإجراء وقائي، فعلى كل متقدم للتناول إحضار اللفافة الخاصة به شخصيًا، لاستخدامها فى التناول ولن تكون هناك لفائف عامة فى الكنيسة».وتابعت: «على السيدات إحضار الايشاربات الخاصة بها، ولن تكون هناك إيشاربات عامة فى الكنيسة، وستقوم الكنيسة بتوفير أكواب بلاستيك تستخدم مرة واحدة بعد التناول».وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، باسم عازر، وفي يوليو 1927 قرر عازر الانخراط في سلك الرهبنة.وفي 24 فبراير 1928 ترهبن باسم الراهب مينا البراموسي، وذلك بدير البراموس بوادي النطرون.وفي أوائل عام 1936، عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات اليومية، وفي سنة 1941 أسندت إليه رئاسة دير الانبا صموئيل المعترف في جبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد قلالي الرهبان.واعتلى البابا كيرلس السادس، السدة المرقسية، ليصبح البطريرك الـ116، وظل بطريركيًا حتى 9 مارس لعام 1971.