عرض أشهر المسرحيات والأغانى العالمية بدار الأوبرا

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء أمس، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف الدكتورة إيمان مصطفى، ومن إخراج حازم طايل بمشاركة نجوم الفرقة وقيادة المايسترو مجدى بغدادي.وقدمت الفرقة باقة من أشهر أغانى المسرحيات الغنائية والأوبرات العالمية منها: «صوت الموسيقى، البؤساء، كارمن، شبح الأوبرا، زواج فيجارو، لابوهيم، الشهامة الريفية»، بالإضافة إلى أشهر الأغاني العالمية.يشار إلى أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم، ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.