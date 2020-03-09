«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاعًا آخر في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحري أيضًا طقسًا حارًا نهارًا بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.





وقال خبراء الأرصاد، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشمال الصعيد طقس حار نهارًا بارد ليلًا وشبورة كثيفة صباحًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة الصغرى 16 والعظمى 30





شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 30





طنطا الصغرى 15 والعظمى 29





دمنهور الصغرى 14 والعظمى 28





الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 27





بلطيم الصغرى 13 والعظمى 27





مطروح الصغرى 12 والعظمى 18





السلوم الصغرى 11 والعظمى 18





سيوة الصغرى 11 والعظمى 21





بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 29





دمياط الصغرى 14 والعظمى 28





الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 29





الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 31





السويس الصغرى 14 والعظمى 30





العريش الصغرى 13 والعظمى 28





رفح الصغرى 12 والعظمى 27





رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 30





نخل الصغرى 09 والعظمى 29





نويبع الصغرى 19 والعظمى 28





طابا الصغرى 14 والعظمى 27





كاترين الصغرى 07 والعظمى 24





الطور الصغرى 16 والعظمى 28





شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29





الغردقة الصغرى 18 والعظمى 29





مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 30





الفيوم الصغرى 12 والعظمى 31





بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 31





المنيا الصغرى 13 والعظمى 32





أسيوط الصغرى 13 والعظمى 31





سوهاج الصغرى 15 والعظمى 31





قنا الصغرى 14 والعظمى 31





الأقصر الصغرى 14 والعظمى 32





أسوان الصغرى 15 والعظمى 33





أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 32





الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 29





شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30





أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 29





حلايب الصغرى 20 والعظمى 28





رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 27