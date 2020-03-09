«التعليم»: تخصيص الحصة الأولى بجميع المدارس للحديث عن دور الشهيد.. اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تخصيص الحصة الأولى في جميع المدارس ولكل الصفوف، اليوم الإثنين 9 مارس، للحديث عن دور الشهيد وتكون عن الشهيد عبد المنعم رياض تجاه الوطن وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.





وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يأتي ذلك في إطار احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب لعام 2020، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ودورها التربوي والتوعوي ومد جسور الثقة والتقارب مع القوات المسلحة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن، وأيضًا في إطار التعاون المثمر بين الوزارة وقوات الدفاع الشعبي.





وكان رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أكد أن التعليم قضية مجتمع وليست قضية مؤسسة بعينها، ولم يعد هناك ما يعرف بالمؤسسة الموحدة للتعليم، مؤكدًا على أهمية النهوض بملف التعليم تنفيذًا لتوجهات الدولة الحالية في الاهتمام ببناء الإنسان المصرى.



