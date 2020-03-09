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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الحكومة تدرس منع الشيشة بالمقاهى بسبب «كورونا»

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:26 ص
شيشة- أرشيفية
شيشة- أرشيفية
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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إصدار مجموعة من القرارات من شأنها منع تفشي انتشار فيروس «كورونا»، من بينها من الشيشة بالمقاهي. 

وأكد «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية العربية «الحدث» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الحكومة ستصدر قرارًا خلال ساعات بشأن التجمعات الجماهيرية في الموالد، والشيشة في المقاهي.

وأضاف أن «دولًا منعت صلاة الجمعة والعمرة، فكيف نترك الموالد رغم احترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى ٥٥ حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس كورونا، أمس السبت، ٧ حالات، منهم ٤ أجانب و٣ مصريين بينهم مصري عائد من العمرة، ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا، مشيرًا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم.

وأضاف أنه، كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس الكورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر دون ظهور أي أعراض، حيث تم تحويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.

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