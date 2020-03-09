الحكومة تدرس منع الشيشة بالمقاهى بسبب «كورونا»

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد إصدار مجموعة من القرارات من شأنها منع تفشي انتشار فيروس «كورونا»، من بينها من الشيشة بالمقاهي.





وأكد «سعد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية العربية «الحدث» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الحكومة ستصدر قرارًا خلال ساعات بشأن التجمعات الجماهيرية في الموالد، والشيشة في المقاهي.





وأضاف أن «دولًا منعت صلاة الجمعة والعمرة، فكيف نترك الموالد رغم احترامنا لقامات أصحاب الموالد وما تمثله من قيمة لأصحابها».





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19) وصل إلى ٥٥ حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس كورونا، أمس السبت، ٧ حالات، منهم ٤ أجانب و٣ مصريين بينهم مصري عائد من العمرة، ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا، مشيرًا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم.



